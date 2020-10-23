Нацбанк Грузии собирается выпустить коллекционные монеты серии "Цари Грузии"

Выпуск монет новой коллекционной серии планируется в 2021 году, монеты номиналом 5 лари будут золотыми и серебряными

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии объявил конкурс на дизайн двух новых коллекционных монет из серии "Цари Грузии" на тему Царицы Тамар и Давида Строителя (Агмашенебели).

Выпуск монет новой коллекционной серии планируется в 2021 году.

Монеты номиналом 5 лари, будут золотыми и серебряными. Золотая монета будет диаметром 25 миллиметров весом 8,5 грамм, а серебряная - весом 17 грамм будет диаметром 34 миллиметра.

Победители конкурса получат денежное вознаграждение в размере 2 тысячи лари за одну сторону монеты.

Нацбанк уже готов к выпуску первой монеты из серии "Цари Грузии" на тему Ираклия II. Далее намечен выпуск монет с изображением Давида Строителя , Царицы Тамар, Вахтанга Горгасали, Георгия V Блистательного, Баграта III Курапалата, Парнаваза I.