Курс лари на субботу – 3,2202 GEL/$1

Главные темы

Порт Поти будет расширяться: инвесторы подписали соглашение APM Terminals Poti осуществит инвестиции на строительство 400-метрового причала и углублению дна до 13,5 метра, а корпорация вложит средства в новую инфраструктуру для сыпучих и сухих грузов 124

О чем пишут грузинские газеты: ожидаются ли предвыборные провокации? Ожидаются ли за оставшийся период предвыборные провокации и смирится ли оппозиция с результатами парламентских выборов, а также нужно ли вводить новые ограничения из-за роста случаев инфицирования коронавирусом - главные темы в грузинской прессе 420