Порт Поти будет расширяться: инвесторы подписали соглашение

APM Terminals Poti осуществит инвестиции на строительство 400-метрового причала и углублению дна до 13,5 метра, а корпорация вложит средства в новую инфраструктуру для сыпучих и сухих грузов

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Компания APM Terminals Poti и Корпорация новых терминалов Поти (PNTC) подписали соглашение о развитие нового терминала для сухих и сыпучих грузов севернее морского порта Поти, говорится в сообщении компании.

Согласно документу, APM Terminals Poti осуществит инвестиции на строительство 400-метрового причала и углублению дна до 13,5 метра, а корпорация вложит средства в новую инфраструктуру для сыпучих и сухих грузов, в том числе в создание операционной зоны и связи с железной дорогой.

Осуществление инвестиций зависит от получения соответствующих разрешений на строительство.

Расширение порта Поти

Компания APM Terminals Poti, владеющая Потийским портом, получила разрешение на землепользование, что является начальным этапом трехступенчатой процедуры получения разрешения на строительство глубоководной пристани.

Компания хочет расширить морскую пристань в Поти, чтобы у Грузии были современные логистические ворота, которые будут обслуживать корабли типа Panamax.

Весь проект APM Terminals Poti планирует осуществить за 24-30 месяцев. Он будет состоять из двух фаз.

Первая фаза предполагает строительство мола длиной 1,7 тысячи метров и устройство многофункционального причала длиной 400 метров и глубиной 13,5 метра, что даст возможность порту принимать судна до 9 тысяч TEU и даст возможность обработки сыпучих и других грузов дополнительно объемом 150 тысяч TEU.

Вторая фаза предполагает строительство контейнерного причала длиной 300 метров, где будет расположено три причальных крана, что даст возможность увеличить годовую грузопроводимость до 1 миллиона TEU.

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Компания планирует оперировать сухими грузами. Это металл из всего региона, удобрения, а также зерновые из Азербайджана, Туркмении и Казахстана.