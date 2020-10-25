Банки Грузии готовы реструктуризировать долги клиентов по кредитам

Главной проблемой на сегодняшний день являются долги по начисленным процентам за предыдущие отсрочки и они капитализируются, заявил глава Ассоциации банков

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. В связи с пандемией коронавируса банки Грузии готовы провести реструктуризацию долга для наиболее уязвимых секторов, каждый вопрос будет изучаться индивидуально и составится гибкий график выплат, заявил президент Ассоциации банков Александр Дзнеладзе.

По его словам, всеобщая отсрочка по кредитам, как это делалось ранее, не планируется.

"Фактически, больше не будет единой всеобщей отсрочки, которая предлагалась в предыдущий период. Но мониторинг ведется индивидуально, уже идет работа с клиентами и происходят реструктуризации. Премьер-министр поручил аппарату бизнес-омбудсмена продолжить работу в этом направлении. Мы также продолжаем работать над выявлением любых проблем, которые могут возникнуть в ходе реструктуризации", - сказал Дзнеладзе.

Он также отметил, что существует готовность расширить некоторые существующие госпроекты до конца года, в рамках субсидий или кредитных гарантий, что, безусловно, поможет облегчить реструктуризацию.

"Мы должны однозначно сказать, что одна из важнейших проблем, которые решают клиенты, - это начисленные проценты, которые уже накоплены за предыдущие отсрочки и на сегодняшний день капитализируются", - сказал Александр Дзнеладзе.

По словам президента Ассоциации банков, наиболее уязвимым сектором, который особенно пострадал во время пандемии, является туризм, а также смежные отрасли.

В связи с ситуацией, вызванной пандемией нового типа коронавируса, агентство "Производи в Грузии" разработало специальную программу "Механизм софинансирования для поддержки семейного, малого и среднего гостиничного бизнеса", которая направлена на облегчение для них финансового бремени перед банками.

В рамках программы, в течение шести месяцев с 1 марта 2020 года Агентство софинансировало предпринимателям годовую процентную доходность по кредитам - 80 % в национальной валюте и 70 % в иностранной валюте. По словам Александра Дзнеладзе, правительство, вероятно, продолжит эту программу.

Он также рассказал, что в проекте субсидий участвует лишь часть гостиниц, поэтому сегодня идет обсуждение возможности расширения проекта.