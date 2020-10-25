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Фасад сегодняшнего главного офиса банка ТБС

Банки Грузии готовы реструктуризировать долги клиентов по кредитам

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1474)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201025/249802006/Banki-Gruzii-gotovy-restrukturizirovat-dolgi-klientov-po-kreditam.html

Главной проблемой на сегодняшний день являются долги по начисленным процентам за предыдущие отсрочки и они капитализируются, заявил глава Ассоциации банков

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. В связи с пандемией коронавируса банки Грузии готовы провести реструктуризацию долга для наиболее уязвимых секторов, каждый вопрос будет изучаться индивидуально и составится гибкий график выплат, заявил президент Ассоциации банков Александр Дзнеладзе.

По его словам, всеобщая отсрочка по кредитам, как это делалось ранее, не планируется.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Фактически, больше не будет единой всеобщей отсрочки, которая предлагалась в предыдущий период. Но мониторинг ведется индивидуально, уже идет работа с клиентами и происходят реструктуризации. Премьер-министр поручил аппарату бизнес-омбудсмена продолжить работу в этом направлении. Мы также продолжаем работать над выявлением любых проблем, которые могут возникнуть в ходе реструктуризации", - сказал Дзнеладзе.

Он также отметил, что существует готовность расширить некоторые существующие госпроекты до конца года, в рамках субсидий или кредитных гарантий, что, безусловно, поможет облегчить реструктуризацию.

"Мы должны однозначно сказать, что одна из важнейших проблем, которые решают клиенты, - это начисленные проценты, которые уже накоплены за предыдущие отсрочки и на сегодняшний день капитализируются", - сказал Александр Дзнеладзе.

По словам президента Ассоциации банков, наиболее уязвимым сектором, который особенно пострадал во время пандемии, является туризм, а также смежные отрасли.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В связи с ситуацией, вызванной пандемией нового типа коронавируса, агентство "Производи в Грузии" разработало специальную программу "Механизм софинансирования для поддержки семейного, малого и среднего гостиничного бизнеса", которая направлена на облегчение для них финансового бремени перед банками.

В рамках программы, в течение шести месяцев с 1 марта 2020 года Агентство софинансировало предпринимателям годовую процентную доходность по кредитам - 80 % в национальной валюте и 70 % в иностранной валюте. По словам Александра Дзнеладзе, правительство, вероятно, продолжит эту программу.

Он также рассказал, что в проекте субсидий участвует лишь часть гостиниц, поэтому сегодня идет обсуждение возможности расширения проекта.

Темы:
Экономика Грузии (1474)


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