Курс лари на понедельник – 3,2202 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0021 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 октября в размере 3,2202 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0021 лари по отношению к доллару.