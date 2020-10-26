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Обменный пункт - курс 3.21

Курс лари на понедельник – 3,2202 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (845)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201026/249792285/Kurs-lari-na-ponedelnik--32202-GEL1.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0021 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 октября в размере 3,2202 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0021 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 26 октября
Кросс-курс основных валют на 26 октября
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (845)
Теги:
Доллар, Лари, валютный курс, Национальный банк Грузии


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