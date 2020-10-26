Новый автобан соединит Тбилиси с регионом Кахети

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Начинается строительство дороги Тбилиси-Сагареджо, в рамках строительства новой скоростной автомагистрали в регионе Кахети (Восточная Грузия).

На участке Тбилиси-Сагареджо, протяженностью 35,2 километра, который выделяется интенсивностью движения, будет построена четырехполосная асфальтобетонная дорога.

"Над проектированием участка Тбилиси-Сагареджо, которое финансируется Всемирным банком, работали высококвалифицированные австрийские и американские компании. Тендеры на строительные работы и работы по надзору объявят в ноябре-декабре этого года", - говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.

Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали из Тбилиси в Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего Грузию с северо-западным регионом Азербайджана.

"Интенсивность транспортных потоков на участке Тбилиси-Сагареджо значительно возросла, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные села и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо. Строительство новой дороги значительно повысит безопасность дорожного движения и значительно сократит время передвижения на этом участке", - говорится в сообщении.

Строительство дорог в Грузии приоритетно

Важность строительства автомагистралей в разных регионах Грузии подчеркнула вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили на программы устойчивого развития правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в городе Рустави.

По ее словам, к 2024 году в Грузии построят 95% дорог международного значения и полностью отремонтируют 85% дорог внутреннего значения.

"В этом году будет завершена объездная дорога Гурджаани, а в следующем году мы начнем строительство скоростной дороги Тбилиси-Сагареджо, а затем в направлении Бакурцихе-Цнори. К 2024 году у нас будет ощутимый прогресс в строительстве скоростных автомагистралей ко всем приграничным пунктам, в том числе на 23-километровом участке Квешети-Коби, из которых девять километров - это уникальный тоннель", - сказала Цкитишвили.

Вице-премьер также сообщила, что поэтапно будет обновляться внутренняя дорожная инфраструктура городов Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Поти, а также дороги муниципального значения и сельские дороги.

Цкитишвили отметила, что только в инфраструктурных проектах на сегодняшний день задействовано 1 200 грузинских компаний и более 30 тысяч человек.

"Темпы строительства скоростных автомагистралей в стране увеличились в три раза – в 2013-2020 годах построено 198 километров автобана и это дороги, которые соединяют Грузию с рынками нашего региона, Европы и Азии, позволяют нам играть важную логистическую роль", - сказала Цхитишвили.

По ее словам, только в 2020 году будет введено в эксплуатацию 70 километров новых автомагистралей.

"В результате завершения уже реализуемых проектов в 2021-2024 годах протяженность международной автомагистрали будет увеличена еще на 200 километров, будет построено 200 мостов и до 70 тоннелей. Будут завершены Рикотский и другие основные участки автомагистрали Восток-Запад, что позволит сократить время в пути из Тбилиси в Батуми до 3,5 часа", - отметила вице-премьер.

Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.