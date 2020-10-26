Из Грузии экспортировали фундук на 41 миллион долларов

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В период с 1 августа по 25 октября текущего года Грузия экспортировала порядка 7,7 тысячи тонн фундука на сумму 41,6 миллиона долларов США, сообщает Минсельхоз страны.
Объем экспортированного в этом году фундука на 2 252 тонны превышает показатель прошлого года за аналогичный период.
|Страна
|Экспорт фундука, тонны
|Германия
|2 233
|Италия
|1 507
|Чехия
|470
|Россия
|397
|Армения
|379
|Польша
|298
|Испания
|209
|Литва
|203
|Франция
|191
|Беларусь
|175
|Украина
|148
|Бразилия
|136
|Канада
|114
|Греция
|97
|Эстония
|88
|Мексика
|53
|Словакия
|37
По информации ведомства, в этом году в процессе переработки фундука участвуют 30 предприятий.