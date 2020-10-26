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Производство фундука в Грузии

Из Грузии экспортировали фундук на 41 миллион долларов

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (160)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201026/249812429/Iz-Gruzii-eksportirovali-funduk-na-41-million-dollarov.html

Объем экспортированного в этом году фундука на 2,25 тысячи тонн превышает показатель прошлого года за аналогичный период

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В период с 1 августа по 25 октября текущего года Грузия экспортировала порядка 7,7 тысячи тонн фундука на сумму 41,6 миллиона долларов США, сообщает Минсельхоз страны.

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Объем экспортированного в этом году фундука на 2 252 тонны превышает показатель прошлого года за аналогичный период.

Страна Экспорт фундука, тонны
Германия 2 233
Италия 1 507
Чехия 470
Россия 397
Армения 379
Польша 298
Испания 209
Литва 203
Франция 191
Беларусь 175
Украина 148
Бразилия 136
Канада 114
Греция 97
Эстония 88
Мексика 53
Словакия 37

 

По информации ведомства, в этом году в процессе переработки фундука участвуют 30 предприятий.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (160)


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