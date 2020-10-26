Из Грузии экспортировали фундук на 41 миллион долларов

Объем экспортированного в этом году фундука на 2,25 тысячи тонн превышает показатель прошлого года за аналогичный период

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В период с 1 августа по 25 октября текущего года Грузия экспортировала порядка 7,7 тысячи тонн фундука на сумму 41,6 миллиона долларов США, сообщает Минсельхоз страны.

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Объем экспортированного в этом году фундука на 2 252 тонны превышает показатель прошлого года за аналогичный период.

Страна Экспорт фундука, тонны Германия 2 233 Италия 1 507 Чехия 470 Россия 397 Армения 379 Польша 298 Испания 209 Литва 203 Франция 191 Беларусь 175 Украина 148 Бразилия 136 Канада 114 Греция 97 Эстония 88 Мексика 53 Словакия 37

По информации ведомства, в этом году в процессе переработки фундука участвуют 30 предприятий.