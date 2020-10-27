Мэрия Тбилиси взялась помочь тем, кто во время пандемии потерял работу

Профессиональные колледжи столицы взялись переподготовить и обучить новым специальностям тех, кто не может найти работы по профессии

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси запускает программу переподготовки и содействия трудоустройству граждан, пострадавших во время пандемии COVID-19.

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Как сообщается на сайте мэрии, программа предусматривает профессиональное обучение и трудоустройство тех граждан, которые потеряли работу в период пандемии.

Принять участие в программе могут зарегистрированные в Тбилиси граждане в возрасте от 18 лет, предоставившие справку об увольнении с работы в период пандемии, или справку о финансовой помощи выданной государством за аналогичный период.

Заинтересованные лица смогут пройти онлайн-регистрацию с 26 октября по 10 ноября на сайте www.dasakmdi.ge.

Помимо информационного обеспечения, эта веб-страница выполнит коммуникационную и координационную функцию между частным сектором, муниципалитетом, профучилищем и гражданином, желающим трудоустроиться.

Граждане получат информацию о программе, ознакомятся с востребованными специальностями и средней оплатой труда.

На этой странице частный сектор сможет опубликовать информацию о вакансиях на те или иные специальности.

Муниципалитет и профессиональные училища будут иметь постоянно обновляемую информацию о специальностях, необходимых для частного сектора, а также базу данных потенциальных компаний-партнеров, что поможет спланировать приоритетные направления обучения, а также напрямую привлечь частный сектор к процессу переподготовки.

Обучение начнется 15 ноября и будет проходить на базе профучилищ. Программы краткосрочные, длительность обучения два месяца.

В программе в качестве базовых училищ принимают участие Центр профессионального обучения в Глдани, колледжи "Икарус", "Мермис" и "Спектрум", в которых готовятся специалисты в более 30 областях, включая строительство, инженерию, дизайн, продовольствие, информационные технологии и транспорт.

С 2021 года мэрия Тбилиси планируется увеличить масштабы программы.