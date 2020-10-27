10:13 27 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8158
  • 100 RUB4.2209
  • USD3.2285
Поиск
Обменный пункт и ломбард

Курс лари на вторник – 3,2285 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (846)
32 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1b/249816083.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201027/249814046/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0083 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 октября в размере 3,2285 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0083 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 27 октября
Кросс-курс основных валют на 27 октября
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (846)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Предвыборная агитация. Избиратели в масках во время эпидемии коронавируса
Избиратели и коронавирус: как проходит подготовка к выборам в Грузии - фото
Как сотрудники полиции следят за ношением масок в тбилисском метро - видео
Как сотрудники полиции следят за ношением масок в тбилисском метро - видео
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться