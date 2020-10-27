Курс лари на вторник – 3,2285 GEL/$1

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Опрос Survation: 71% граждан примут участие в парламентских выборах Отвечая на опрос "Если бы сегодня проходили парламентские выборы, какой партии вы бы отдали свой голос?", 55% респондентов ответили, что проголосовали бы за правящую партию "Грузинская мечта" 149

В Грузии пока не настало время полевых госпиталей – Минздрав Госпитальный сектор Грузии пока в состоянии принимать пациентов, поэтому вопрос открытия полевых госпиталей будет рассматриваться после того, как будет исчерпан этот ресурс, заявляет министр 127