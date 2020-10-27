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Пустующие улицы в туристическом центре. Вид на старые дома в районе Абанотубани в центре Тбилиси

Все больше иностранцев хотят работать в Грузии "на удаленке"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1478)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201027/249814205/Vse-bolshe-inostrantsev-khotyat-rabotat-v-Gruzii-na-udalenke.html

Ежемесячный доход желающих работать в Грузии и которым утвердили заявки на участие, в среднем составляет 5,7 тысячи долларов

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Заявку на участие в проекте "Работай из Грузии" подали 1,1 тысячи иностранцев, 700 из которых получили подтверждение, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.

Как сообщает Квривишвили, ежемесячный доход этих людей, которым подтвердили заявки на участие, превышает 5,7 тысячи долларов, таким образом, потенциальная сумма, которая может быть потрачена в Грузии в течение полугода, составляет порядка 23,9 миллиона долларов США.

Батумский морской порт - торговые суда на разгрузке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Напомню вам, что проект не несет в себе цель генерировать массовый туризм. Он служит самому важному - безопасному привлечению в страну туристов разных ячеек общества", - сообщает Квривишвили на своей странице в Facebook.

"Работай из Грузии" - программа, разработанная Национальной администрацией туризма.

Согласно правилам, человек, желающий в дистанционном режиме осуществлять бизнес/трудовую деятельность из Грузии, заполняет заявку на веб-сайте StopCov.

Для регистрации необходимо загрузить в электронную программу копию действующего паспорта, информацию о личных данных (имя, фамилия, личный номер, адрес), информацию об иностранном работодателе, контактную информацию иностранного работодателя, информацию о должности и доходе за последний год; подтверждение дохода, полученного в течение года (выписка с банковского счета или любой другой подтверждающий документ), который должен составлять не менее 2 000 долларов США в месяц в ларовом эквиваленте, предварительное подтверждение обязательного 12-дневного карантина, обязательное медицинское страхование, которое действует не менее шести месяцев, и документ, подтверждающий полномочия в случае представительства.

Темы:
Экономика Грузии (1478)


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