Филиал Морской академии открылся в Поти

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В портовом городе Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) открылся филиал Батумской морской академии.

Премьер-министр Георгий Гахария, выступая на открытии учебного заведения, сообщил, что ежегодно вуз будет обучать тысячи студентов.

"Каждому, кто внес хотя бы малейшую лепту в этом мероприятие, сказать огромное спасибо. Это гарант нашего будущего. Это то, какой должна быть Грузия, и это образовательное заведение является таким, каким должно быть будущее Поти. Мы все знаем, что Поти всегда были морскими вратами Грузии, и мы все хорошо понимаем, что функция Поти в будущем – оставаться морскими вратами страны. А все это невозможно без высококвалифицированных кадров", – отметил Гахария.

По словам главы грузинского правительства, невозможно преувеличено говорить о том, какое значение будет иметь этот вуз для региона и Грузии в целом.

"Здесь будут подготовлены высококвалифицированные моряки, грузинские моряки, которые и сегодня успешно плавают в разных океанах мира. И они вносят очень серьезную лепту в экономическом развитие нашей страны. Ежегодно работающие в международной флотилии грузинские моряки в бюджет платят 140 миллионов долларов", – заявил Гахария.

По словам премьера, город Поти как морские ворота Грузии всегда был важным и станет еще важнее.

"Портовая инфраструктура черноморского побережья является приоритетом правительства Грузии, и в будущих годах мы безусловно сделаем все, чтобы в первую очередь развивать Поти, развивать Анаклию и все те морские проекты, которые есть у страны. Потому что иначе невозможно развитие страны как логистической платформы, логистического хаба. Это учебное заведение, порт Поти должны внести важную лепту в это дело", – отметил Гахария.

Как отметил премьер, последующие четыре года будут годами строительства города Поти.

"Помимо того, что здесь начнется и завершится строительство нового портового терминала, здесь будет обустроена объездная дорога, чтобы наши граждане жили чуть более комфортно ежедневно, чтобы этот грузовой транспорт не передвигался посреди города", – заявил Гахария.

Глава грузинского правительства также посоветовал каждому гражданину, который пока не решил какую профессию выбрать, обратить внимание на Морскую академию в Поти.