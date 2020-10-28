Бюджет Аджарии на 2021 год будет больше, несмотря на пандемию

Часть средств из бюджета региона будет направлена на ликвидацию последствий стихийных бедствий, в том числе наводнения и оползня в Хелвачаурском районе

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, государственный бюджет Аджарии в 2021 году повысится на 3,2% и достигнет 349 миллионов лари (более 108,2 миллиона долларов), заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

"Несмотря на глобальную пандемию, экономическая команда смогла распланировать бюджет с 3,2%-м увеличением. Реально, это означает то, что ни один проект, ни инфраструктурный, ни социальный не будет приостановлен", - заявил Рижвадзе.

Рижвадзе подчеркнул, что при этом бюджет ни одного из муниципалитетов Аджарии не сократился.

"В том числе для Хелвачаури был увеличен (бюджет – ред.), так как стихийные бедствия нанесли ему большой ущерб, поэтому по части трансфера для Хелвачаури будет выделено дополнительно 2 миллиона лари", - отметил глава правительства Аджарии.

Сильный дождь вечером 1 октября вызвал в Аджарии наводнение и оползни - из берегов вышли реки и каналы, которые нанесли ущерб жителям Хелвачаурского района – оказались затоплены первые этажи зданий, дворы и подвалы. В результате стихийного бедствия в селе Джочо Хелвачаурского района скончались пять человек.