Национальный банк Грузии решил не менять монетарную политику

По прогнозам НБ, тенденция снижения годовой инфляции сохранится и в будущем году и приблизится к целевому показателю

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 8%, сообщает НБ.

Национальный банк начал смягчать монетарную политику с апреля этого года, после долгого периода ужесточения. Ужесточение началось с сентября 2019 года для нейтрализации инфляционного давления, вызванного снижением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь выросла с 6,5% до 9%.

Годовой уровень инфляции в сентябре составил 3,8% при целевом показателе 3%. Согласно прогнозу, при прочих равных условиях тенденция к снижению годовой инфляции сохранится и в 2021 году - она будет близка к целевой инфляции.

"Принимая решение, Комитет монетарной политики также учел неопределенность, связанную с ускорением распространения вируса и увеличением геополитических рисков. Исходя из этого, постепенный выход (нормализация) из ужесточенной монетарной политики и ее темпы будут зависеть от инфляционных ожиданий и динамики экономической активности", - говорится в сообщении.

Ставка рефинансирования - это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

Следующее заседание Комитета монетарной политики состоится 9 декабря.