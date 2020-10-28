Минсельхоз Грузии назвал условие отказа импортеров от российской пшеницы

На долю России приходится 90% от импорта пшеницы в Грузию, что может достигать полумиллиона тонн зерна

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Если Россия введет квоты на пшеницу и муку, грузинские импортеры перестроятся на другие рынки, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили в эфире TV Pirveli.

В течение года Грузия потребляет от 500-700 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 90% от импорта этого зерна. Ассоциация производителей зерна Грузии считает, что цена российской пшеницы на сегодняшний день самая приемлемая для Грузии.

"В нашем случае зависимость от российского рынка пшеницы – прагматичное решение компаний-импортеров, потому что у России самые конкурентоспособные и дешевые цены на относительно качественный продукт. Если это изменится, местные импортеры перейдут на другие рынки", – заявил Давиташвили.

По информации российских СМИ, стоимость одной тонны зерна сейчас составляет 213 долларов. По прогнозам экспертов из России, цена может возрасти еще на 12-13 долларов.

Стоимость зерна повышается и в других странах. Так, цена на украинскую пшеницу выросла на шесть долларов, и теперь одна тонна продукции обходится в 207,5 доллара. Французская пшеница повысилась в цене на восемь долларов, и ее стоимость составляет 227 долларов, а американская – на семь долларов, и стоит теперь 247 долларов.

В январе-июле 2020 года Грузия закупила 222 840 тонн пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на сумму 49,4 миллиона долларов.