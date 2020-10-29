Курс лари на четверг – 3,2345 GEL/$1

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Представители ПАСЕ будут следить за выборами в Грузии Наблюдатели встретятся с представителями политических партий, председателем ЦИК, а также представителями гражданского общества и СМИ перед наблюдением за ходом голосования 66

В Грузии на крышах школ установят солнечные батареи В первую очередь их установят на более десятка школ в Батуми, а также в нескольких школах в других регионах 116