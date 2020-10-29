09:26 29 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7970
  • 100 RUB4.1230
  • USD3.2345
Поиск
Обменный пункт

Курс лари на четверг – 3,2345 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (848)
5 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1b/249816318.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201029/249839419/Kurs-lari-na-chetverg--32345-GEL1.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0103 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 октября в размере 3,2345 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0103 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 29 октября
Кросс-курс основных валют на 29 октября
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (848)
Теги:
российский рубль, Лари, Курс доллара, Доллар, валютный курс


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Предвыборная агитация. Избиратели в масках во время эпидемии коронавируса
Избиратели и коронавирус: как проходит подготовка к выборам в Грузии - фото
В центре 112 проводится дезинфекция в связи с эпидемией коронавируса - видео
В центре 112 провели дезинфекцию в связи с эпидемией коронавируса - видео
Парламентские выборы в Грузии: избирательный бюллетень - инфографика
Участники парламентских выборов в Грузии: как будет выглядеть бюллетень
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться