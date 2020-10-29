В Грузии в этом году собрано рекордное количество винограда

В этом году свой урожай на винные заводы Грузии сдало также беспрецедентное число фермеров – 25 тысяч

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В стране собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю независимой Грузии, заявил министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Леван Давиташвили.

По словам Давиташвили, речь идет об урожае, собранном в регионах Кахети и Рача-Лечхуми для сдачи на производства. В эти подсчеты не входит урожай, собранный фермерами в личных целях и в других регионах, таких как Имерети и Шида Картли.

"На сегодняшний день мы можем сказать, что приблизительно 310 миллионов лари – это та сумма, которую получили наши фермеры-виноградари в результате своих трудов и реализации выращенного ими винограда. Это тоже беспрецедентная сумма", – заявил Давиташвили журналистам.

Глава минсельхоза уточнил – было переработано приблизительно 175 тысяч тонн сорта "Ркацители", 80 тысяч тонн сорта "Саперави", 5 тысяч тонн "Кахури Мцване", более трех тысяч тонн "Киси", 2,4 тысячи тонн "Александроули" и "Муджуретули", из которых делается известная "Хванчкара".

Давиташвили подчеркнул, что в этом году свой урожай на производства сдало также беспрецедентное число фермеров – 25 тысяч.

В этом году из-за пандемии коронавируса с целью поддержки фермеров-виноградарей Грузии, правительство решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети.

Субсидии получили винные компании, которые закупили и переработали не менее одной тысячи тонн винограда этих сортов. При этом, винзаводам была установлена фиксированная закупочная цена – не менее 80 тетри (26 центов) за килограмм. Государственная субсидия составила 30 тетри за каждый килограмм.

В 2019 году в Грузии была собрана 271 тысяча тонн винограда, а на экспорт в 53 страны мира было поставлено 94 миллиона бутылок вина общей стоимостью 240 миллионов долларов.