Грузия получит дополнительную помощь на борьбу с коронавирусом

Средства пойдут на оказание социальной помощи пострадавшим от пандемии, а также лицам, живущим в условиях крайней бедности

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Правительство Германии дополнительно выделит Грузии 20,8 миллиона евро на борьбу с COVID-19.

Соответствующее соглашение подписали министр финансов Грузии Иване Мачавариани и директор регионального офиса на Южном Кавказе Кредитного банка реконструкции Германии (KfW) Клаус Фейгель. Речь идет о кредитном и грантовом соглашении "Социальная безопасность в контексте пандемии COVID-19".

В рамках проекта 15 млн евро, которые выделены согласно кредитному соглашению, предназначены для оказания социальной помощи пострадавшим от пандемии.

А грант в размере 5,8 миллиона евро, которые выделены по грантовому соглашению, в соответствии с программой целевой соцпомощи, предназначены для социальной помощи лицам, живущим в условиях крайней бедности.

Соглашение, подписанное с немецким банком, является частью финансовой поддержки, которую правительство Грузии привлекло от партнерских международных донорских организаций для борьбы с пандемией COVID-19 и дальнейшей реабилитации экономики страны.

Поддержка доноров для борьбы с кризисом

Пандемия оказала негативное влияние как на частный сектор, так и на социальное положение граждан. Правительство было вынуждено искать дополнительные ресурсы для помощи предпринимателям и гражданам, а также для предотвращения распространения эпидемии и лечения больных. Дополнительные затраты, необходимые для этих целей, больше 3 миллиардов лари.

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В результате активных переговоров правительства с международными партнерами, Грузия стала первой страной, получившей в условиях пандемии увеличенное финансирование от МВФ. Организация согласилась продлить Программу "Механизма расширенного финансирования", что означает выделение Грузии 447 миллионов долларов до конца года.

За этим последовала и помощь от других доноров. В сумме Грузия получила бюджетную помощь в размере 1,5 миллиарда долларов.