Нацбанк Грузии продолжает поставлять доллары на валютный рынок

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за семь месяцев Нацбанк провел уже 19 аукционов, на которых продал 650 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии провел в четверг очередной валютный аукцион, на котором продал 40 миллионов долларов, средневзвешенный курс лари к доллару на торгах составил 3,2334 GEL/$1.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за семь месяцев Нацбанк провел уже 20 аукционов, на которых продал 649,65 миллиона долларов. Антирекорд лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

На пятницу, 30 октября, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари по отношению к доллару США в размере 3,2338 GEL/$1.

Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.

В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно применяет интервенции. В частности, когда колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.

Кроме того, в этом году Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 октября грузинский валютный рынок перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.