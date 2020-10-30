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Wizz Air может восстановить базу в Грузии весной 2021 года

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Экономика
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (187)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201030/249851653/Wizz-Air-mozhet-vosstanovit-bazu-v-Gruzii-vesnoy-2021-goda.html

Авиакомпании с оптимизмом смотрят на дальнейшие перспективы полетов в Грузию, особенно с точки зрения восстановления туризма, заявила министр

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air возможно восстановит базу полетов в Кутаиси весной 2021 года, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

По словам министра, компания была вынуждена сократить свои базы и прекратить полеты из-за пандемии коронавируса, но сейчас она все еще рассматривает возможность восстановления базы в Грузии.

Пассажирские самолеты на стоянке на аэродроме в тбилисском международном аэропорту
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Wizz Аir предполагает, что весной восстановит базу в Грузии. Это означает, что это было временное решение, вызванное пандемией коронавируса, и во многих странах авиакомпаниям и Wizz Air пришлось сократить свои базы и прекратить полеты, но теперь она видит положительную траекторию в развитии нашей экономики и говорит, что весной, скорее всего, база будет восстановлена здесь", - заявила Турнава журналистам.

Как сообщила глава Минэкономики, авиакомпании с оптимизмом смотрят на дальнейшие перспективы полетов в Грузию, а также на перспективы восстановления туризма. Хотя, по ее словам, это произойдет не мгновенно, а будет происходить поэтапно.

Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров, что значительно способствовало усилению авиасообщения и туризма в последние годы.

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Компания была фаворитом среди любителей путешествовать по Европе. Лоукостер выполнял свои рейсы из Кутаисского международного аэропорта.

Темы:
Авиасообщение в Грузии (187)


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