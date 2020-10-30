Азиатский банк даст Грузии деньги на восстановление экономики

Пандемия оказывает значительное влияние на экономику Грузии из-за заметного замедления темпов роста туризма и прямых иностранных инвестиций, считают в банке

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере 200 миллионов долларов для поддержки восстановления Грузии после COVID-19 путем устранения ключевых проблем в системе управления государственными финансами и социальной защиты страны, говорится в сообщении банка.

Программа поддержки является частью всеобъемлющего и интегрированного пакета поддержки АБР, призванного помочь Грузии смягчить негативное воздействие пандемии на здравоохранение, социальную и экономическую сферы.

"Шаги, предпринятые в рамках программы, имеют решающее значение для смягчения экономического воздействия COVID-19 и поддержания макроэкономической стабильности в среднесрочной и долгосрочной перспективе, продолжая защищать средства к существованию тех, кто больше всего пострадал от кризиса", - сказал младший специалист АБР Рожерио де Алмейда Виейры де Сам.

По его словам, программа поможет пожилым людям, которые особенно уязвимы к последствиям COVID-19.

В сообщении отмечено, что в то время как ответные меры общественного здравоохранения Грузии в целом были эффективными в сдерживании распространения COVID-19, пандемия оказывает значительное влияние на экономику из-за заметного замедления темпов роста туризма и прямых иностранных инвестиций. Пандемия также создала большой дефицит финансирования, поскольку государственные расходы на финансирование антикризисных мер правительства увеличились, а налоговые поступления снизились.

Программа АБР направлена на усиление управления фискальными рискам и углубление внутренних рынков государственных ценных бумаг. Это поможет снизить потребность в рефинансировании и валютных рисках, что является препятствием для макроэкономической стабильности. Макроэкономическая стабильность является предпосылкой для восстановления экономики.

Цель Азиатского банка развития - содействие успешному, многостороннему развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работу по искоренению крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 из азиатского региона.

Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых многосторонних партнеров. Общая стоимость долгов, выданных Грузии, составляет 2,8 миллиарда долларов.