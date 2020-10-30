Курс лари на пятницу – 3,2338 GEL/$1

Экономика
Получить короткую ссылку
3301
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1d/249845735.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201030/249852283/Kurs-lari-dollar.html
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 30 октября в размере 3,2338 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 30 октября