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Курс лари на пятницу – 3,2338 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (849)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 30 октября в размере 3,2338 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 30 октября
Кросс-курс основных валют на 30 октября
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (849)
Теги:
Доллар, валютный курс, Лари, Национальный банк Грузии


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