Курс лари на пятницу – 3,2338 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 30 октября в размере 3,2338 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 лари по отношению к доллару.