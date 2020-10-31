Курс лари на субботу – 3,2327 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0011 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 31 октября в размере 3,2327 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0011 лари по отношению к доллару.