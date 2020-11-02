Грузия возобновила регулярные авиарейсы еще в 12 городов

Решение о частоте полетов принимается Агентством гражданской авиации индивидуально по согласованию с Минэкономики Грузии

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Грузия возобновила прямые регулярные рейсы еще по нескольким направлениям – график полетов с 1 по 30 ноября опубликован на сайте Агентства гражданской авиации Грузии.

Грузия приостановила авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. С тех пор из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину.

С середины лета возобновились регулярные рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу. В начале октября лоукостер Wizzair возобновил регулярные рейсы из Кутаиси в Ригу.

В ноябре прямые регулярные авиарейсы из Тбилисского международного аэропорта также будут осуществляться по направлениям Доха, Стамбул, Варшава, Афины, Амстердам, Вена, Берлин, Минск, Киев и Актау. А из международного аэропорта Кутаиси в Вильнюс и Дортмунд.

Решение о частоте полетов принимается Агентством гражданской авиации индивидуально по согласованию с Минэкономики Грузии, а также зависит от самих компаний и их коммерческих возможностей.

Новые правила въезда для иностранцев в Грузию

Правительство Грузии изменило правила прохождения карантина для иностранных граждан, и сейчас часть иностранцев и граждан Грузии больше не будут попадать в карантинные зоны.

С начала сентября эпидемиологическая ситуация в Грузии резко ухудшилась. По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 42 579 случаев заражения. С начала пандемии вылечились 26 800 пациента. Скончались 342.

Согласно новым правилам, гражданам Грузии, прибывающим из 13 европейских стран, и членам их семей не придется проходить карантин по приезде в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов.

Речь идет о приезжих из Испании, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Греции, Швеции, Хорватии, Италии, Кипра, Словении и Исландии.

Граждане Грузии и члены их семей при наличии теста на коронавирус будут проходить лишь самоизоляцию в течение 8 дней. Если теста не будет в наличии, то карантин обязателен.

То же самое касается и граждан вышеуказанных стран и имеющих вид на жительство в этих странах, но только если они прибудут из этих стран воздушным путем.

А вот иностранным студентам карантин понадобится даже при обязательном наличии тестирования на коронавирус. При этом карантин они будут оплачивать сами.