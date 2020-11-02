Поддерживая лари: Нацбанк Грузии в очередной раз продал валюту

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за семь месяцев Нацбанк провел уже 20 аукционов, на которых продал более 700 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии провел в понедельник очередной валютный аукцион, на котором продал 60 миллионов долларов, средневзвешенный курс лари к доллару на торгах составил 3,2439 GEL/$1.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за семь месяцев Нацбанк провел уже 21 аукцион, на которых продал 709,65 миллиона долларов. Антирекорд лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

На вторник, 3 ноября, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари по отношению к доллару США в размере 3,2438 GEL/$1.

Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.

В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно применяет интервенции. В частности, когда колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.

Кроме того, в этом году Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 октября грузинский валютный рынок перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.