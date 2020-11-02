22:23 02 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7732
  • 100 RUB4.0776
  • USD3.2327
Поиск
Дом Юстиции - тут также расположены Нацбанк и Министерство энергетики. Современная архитектура

Поддерживая лари: Нацбанк Грузии в очередной раз продал валюту

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Состояние курса лари (91)
108 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/19/249802309.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201102/249908033/Podderzhivaya-lari-Natsbank-Gruzii-v-ocherednoy-raz-prodal-valyutu.html

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за семь месяцев Нацбанк провел уже 20 аукционов, на которых продал более 700 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии провел в понедельник очередной валютный аукцион, на котором продал 60 миллионов долларов, средневзвешенный курс лари к доллару на торгах составил 3,2439 GEL/$1.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за семь месяцев Нацбанк провел уже 21 аукцион, на которых продал 709,65 миллиона долларов. Антирекорд лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

Купюры грузинской валюты - лари различного номинала
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Почему динамика курса лари не влияет на цены: ликбез от главы Нацбанка Грузии

На вторник, 3 ноября, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари по отношению к доллару США в размере 3,2438 GEL/$1.

Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.

В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно применяет интервенции. В частности, когда колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.

Доллары и евро
© CC0 / Pixabay
Нацбанк реформирует валютный рынок Грузии

Кроме того, в этом году Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 октября грузинский валютный рынок перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

Темы:
Состояние курса лари (91)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Поиск жертв продолжается: работы спасателей на месте разрушений в Турции
“Лейбористы” попытались ворваться в офис окружной комиссии в столице Грузии - видео
“Лейбористы” попытались ворваться в офис окружной комиссии в столице Грузии - видео
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться