Курс лари на вторник – 3,2438 GEL/$1

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Глава Центризбиркома Грузии назвала условие своей отставки Тамар Жвания утверждает, что Центризбирком точно и добросовестно подсчитывает голоса избирателей и ни о какой фальсификации речи быть не может 276

Активистов Лейбористской партии Грузии освободили под подписку Трое молодых лейбористов обвиняются в административных правонарушениях, в частности, мелком хулиганстве и оказании сопротивления полиции. Им предстоит суд 46