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Обменный пункт - курс 3.21

Курс лари на вторник – 3,2438 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (852)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201103/249908909/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0111 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 ноября в размере 3,2438 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0111 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 3 ноября
Кросс-курс основных валют на 3 ноября
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (852)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс


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