Экспорт грузинских яблок вырос в восемь раз

Доход Грузии от экспорта яблок за рубеж уже превысил на один миллион долларов показатель прошлого года

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. По последним данным, в этом году из Грузии экспортировано более трех тысяч тонн яблок общей стоимостью 1,3 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз страны.

Экспорт яблок в этом году превышает в 8 раз показатели прошлого года за аналогичный период, а его стоимость выросла на 1,1 миллиона долларов.

Яблоневые сады были посажены на 1128 га по всей Грузии в рамках государственной программы "Посади будущее".

Яблоки были отправлены в Россию (2 894 тонны), Казахстан (75 тонн), Армению (6 тонн), Сингапур и Гонконг.

В этом году в Грузии ожидается большой урожай яблок - более 120 тысяч тонн, в основном в регионе Шида Картли.

Государственное софинансирование составило более 9 миллионов лари (около 3 миллионов долларов).

Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается в режиме "одно окно". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.

В министерстве окружающей среды и сельского хозяйства была создана рабочая группа, которая активно работает в области поиска и сбора информации, систематизации, подключения фермеров и дистрибьюторов.