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Овощи и фрукты, выставленные на продажу в уличной лавке

Экспорт грузинских яблок вырос в восемь раз

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (161)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201103/249917333/Eksport-gruzinskikh-yablok-vyros-v-vosem-raz.html

Доход Грузии от экспорта яблок за рубеж уже превысил на один миллион долларов показатель прошлого года

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. По последним данным, в этом году из Грузии экспортировано более трех тысяч тонн яблок общей стоимостью 1,3 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз страны.

Экспорт яблок в этом году превышает в 8 раз показатели прошлого года за аналогичный период, а его стоимость выросла на 1,1 миллиона долларов.

  • Яблоневые сады были посажены на 1128 га по всей Грузии в рамках государственной программы "Посади будущее".

Яблоки были отправлены в Россию (2 894 тонны), Казахстан (75 тонн), Армению (6 тонн), Сингапур и Гонконг.

Производство фундука в Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Из Грузии экспортировали фундук на 41 миллион долларов

В этом году в Грузии ожидается большой урожай яблок - более 120 тысяч тонн, в основном в регионе Шида Картли.

Государственное софинансирование составило более 9 миллионов лари (около 3 миллионов долларов).

Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается в режиме "одно окно". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.

В министерстве окружающей среды и сельского хозяйства была создана рабочая группа, которая активно работает в области поиска и сбора информации, систематизации, подключения фермеров и дистрибьюторов.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (161)


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