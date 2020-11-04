11:01 04 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8586
  • 100 RUB4.1408
  • USD3.2988
Поиск
Обменный пункт - курс 3.2

Курс лари на среда – 3,2988 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (853)
8801
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/03/249611844.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201104/249918593/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0550 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 ноября в размере 3,2988 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0550 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 4 ноября
Кросс-курс основных валют на 4 ноября
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (853)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на месте стрельбы в Вене
Вена стала мишенью вооруженных террористов - фото
Бунт во время чумы: оппозиция выйдет на улицы, несмотря на COVID-19
Бунт во время "чумы": оппозиция выйдет на улицы, несмотря на COVID-19
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться