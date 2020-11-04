Курс лари на среда – 3,2988 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0550 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 ноября в размере 3,2988 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0550 лари по отношению к доллару.
Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии пока воздерживается принимать жесткие ограничения и вводить чрезвычайное положение
Национальный банк Грузии считает, что динамика инфляции в последние месяцы соответствует прогнозам регулятора
Говоря о компромиссах, президент Азербайджана отметил, что компромиссом Еревана должно быть "полное освобождение всех оккупированных территорий в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и исполнением их основных принципов"
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