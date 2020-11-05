09:28 05 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9042
  • 100 RUB4.2148
  • USD3.3409
Поиск
Обменные пункты на пр Александра Казбеги - курс 3.368

Курс лари на четверг – 3,3409 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (854)
8 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/1a/249550105.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201105/249926603/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0421 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 ноября в размере 3,3409 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0421 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 5 ноября
Кросс-курс основных валют на 5 ноября
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (854)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атака на университет в Кабуле, унесшая жизни 20 человек – фото последствий
Оппозиция протестовала в Зугдиди около окружной комиссии - видео
Оппозиция протестовала в Зугдиди около окружной комиссии - видео
Коронавирус в Грузии: рекордная неделя октября
Коронавирус в Грузии: рекордная неделя октября
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться