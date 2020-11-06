Грузия приняла участие в открытии China Import Expo в Шанхае дистанционно

Участие грузинских компаний в China Import Expo в прошлом году внесло значительный вклад в продвижение произведенной в Грузии продукции, считает министр

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. На фоне глобальных вызовов, вызванных пандемией COVID-19. проведение импортной выставки в Шанхае имеет особое значение для мировой экономики, в том числе для Грузии, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Глава Минэкономики Натия Турнава приняла участие в онлайн-церемонии открытия Третьей китайской международной импортной выставки China International Import Expo (CIIE).

"В прошлом году 33 грузинские компании приняли участие в выставке в Шанхае, что беспрецедентно много, по сравнению с другими международными выставками, в которых участвовали грузинские компании при поддержке правительства. Участие грузинских компаний в China Import Expo внесло значительный вклад в продвижение произведенной в Грузии продукции, повышении осведомленности о нашей стране и, что наиболее важно, росте экспорта на китайском рынке", - заявила Турнава.

В официальном открытии импортной выставки приняли участие высокопоставленные должностные лица из более чем 40 стран, как на уровне глав государств, так и вице-премьер-министры и министры.

Основная тема выставки в этом году - защита принципов взаимовыгодного сотрудничества и большая открытость экономик.

На мероприятии было единодушно отмечено, что выставка является ключевой площадкой с точки зрения международных закупок, продвижения инвестиций, культурного обмена и сотрудничества.

По данным последних лет, товарооборот между Грузией и Китаем характеризуется растущей динамикой.

В 2019 году экспорт из Грузии в Китай вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 223,13 миллиона долларов. По данным за 9 месяцев 2020 года, экспорт составляет 355,34 миллиона долларов, что на 184% больше по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Китай занимает первое место среди крупнейших экспортных рынков Грузии с долей 14,8% от общего экспорта страны.

Глава Минэкономики на данный момент находится в самоизоляции из-за инфицирования коронавирусом и дистанционно продолжает выполнять свои служебные обязанности.