Минфин Грузии: проект госбюджета на 2021 будет рассмотрен в парламенте в декабре

Бюджет строится на двух принципах: борьба с COVID-19 и помощь населению, а также стимулирование экономического развития

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Министр финансов Иване Мачавариани выразил надежду, что в рассмотрении госбюджета на 2021 год в парламенте будет участвовать и оппозиция. Об этом глава ведомства заявил на брифинге в четверг.

Окончательный вариант госбюджета на будущий год должен поступить в парламент в ноябре, и он будет утвержден уже новым составом законодательного органа до конца года. Тем временем, грузинская оппозиция опротестовывает результаты парламентских выборов, и отказывается от своих мандатов. Каким будет состав парламента десятого созыва, пока неизвестно.

"Возможность детального рассмотрения проекта бюджета будет в декабре в парламенте, на котором, я надеюсь, наши оппоненты, или хотя бы ответственная часть из них, будут присутствовать", - заявил Мачавариани.

По его словам, структура бюджета 2021 года вновь построена на двух основных направлениях. Одним направлением по-прежнему остается помощь людям и сферам, пострадавшим в результате COVID-19. Второе направление - фискальные стимулирования экономики.

Мачавариани отметил, что в случае ослабления эпидситуации к концу 2020 года, в бюджете 2021 года было бы предусмотрено большее стимулирование экономики.

"Мы, как и все, надеялись, что следующий год будет посткризисным для всего мира и даст возможность поговорить о дальнейшем стимулировании экономики, но, к сожалению, как видите, так не произошло. Поэтому у нас будет практически такая же бюджетная философия, какая была в 2020 году, которая означает, что средства будут направлены на компенсации и облегчение того ущерба , который каждый день наносит COVID-19, и в то же время, продолжится процесс стимулирования экономики", - сообщил Мачавариани.

На основании каких данных рассчитан бюджет

Согласно прогнозу правительства Грузии, экономический рост в стране в 2021 году составит 5%. Инфляция составит 3%, а дефицит госбюджета по методологии МВФ не должен превышать 2,6% к ВВП.

Поэтому правительство пока решило рассчитать бюджет исходя из роста ВВП в 5% с учетом дефлятора в 4%.

Номинальный ВВП планируется в будущем году на уровне 54,5 миллиарда лари (16,3 миллиардов долларов по текущему курсу).

Основные параметры госбюджета

Согласно законопроекту, ассигнования государственного бюджета определены в размере 17,1 миллиарда лари, в том числе бюджетные средства – 15,6 миллиарда лари, а финансирование со стороны доноров - 1,5 миллиарда лари.

Поступления в госбюджет запланированы на уровне 14,8 миллиарда лари, в том числе доходы бюджета - 11,3 миллиарда лари. Налоговые поступления в бюджет прогнозируются в размере 10,5 миллиарда лари, а гранты - 0,3 миллиарда лари.

Рост внешних обязательств запланирован на уровне 2,2 миллиарда лари.