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Обменный пункт - курс 3.365

Курс лари на пятницу – 3,4 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (855)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201106/249940982/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0591 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 ноября в размере 3,4000 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0591 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 6 ноября
Кросс-курс основных валют на 6 ноября
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (855)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс


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