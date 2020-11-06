Курс лари на пятницу – 3,4 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0591 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 ноября в размере 3,4000 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0591 лари по отношению к доллару.