Делается все, чтобы сохранить стабильные цены на хлеб – Минсельхоз Грузии

Вопрос, подорожает или нет продукт номер один вновь, стал волновать население после того, как снова начал обесцениваться лари

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. В министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства идет активная работа по бесперебойному обеспечению населения хлебом и сохранению стабильных цен на хлебобулочные изделия.

Этим вопросам была посвящена рабочая встреча министр Леван Давиташвили с руководителями крупных компаний - производителей хлеба, ассоциаций хлебопекарей и производителей муки.

"Мы проводим регулярные встречи в министерстве и работаем над тем, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение населения хлебом и сохранить стабильные цены на продукт номер один. Бесперебойная подача хлеба населению - жизненно важный вопрос, которым мы должны заниматься все вместе", - сказал Давиташвили.

Участники встречи говорили о необходимости принятия ответственных решений бизнес-сектором, отметив, что для них очень важное значение имеет как социальная направленность вопроса, так и поддержание стабильности рынка.

В течение года Грузия потребляет 500-700 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна - местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 90% от импорта этого зерна. Ассоциация производителей зерна Грузии считает, что цена российской пшеницы самая приемлемая для Грузии на сегодняшний день.