23:42 11 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9143
  • 100 RUB4.3448
  • USD3.3186
Поиск
Хлеб

Делается все, чтобы сохранить стабильные цены на хлеб – Минсельхоз Грузии

© CC0 / Pixabay
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1500)
51420
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201110/249989629/Delaetsya-vse-chtoby-sokhranit-stabilnye-tseny-na-khleb---Minselkhoz-Gruzii.html

Вопрос, подорожает или нет продукт номер один вновь, стал волновать население после того, как снова начал обесцениваться лари

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. В министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства идет активная работа по бесперебойному обеспечению населения хлебом и сохранению стабильных цен на хлебобулочные изделия.

Хлебобулочная продукция в хлебном магазине
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Глава Минсельхоза Грузии: у нас нет причин повышать цену на хлеб

Этим вопросам была посвящена рабочая встреча министр Леван Давиташвили с руководителями крупных компаний - производителей хлеба, ассоциаций хлебопекарей и производителей муки.

"Мы проводим регулярные встречи в министерстве и работаем над тем, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение населения хлебом и сохранить стабильные цены на продукт номер один. Бесперебойная подача хлеба населению - жизненно важный вопрос, которым мы должны заниматься все вместе", - сказал  Давиташвили.

Участники встречи говорили о необходимости принятия ответственных решений бизнес-сектором, отметив, что для них очень важное значение имеет как социальная направленность вопроса, так и поддержание стабильности рынка.

В течение года Грузия потребляет 500-700 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна - местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 90% от импорта этого зерна. Ассоциация производителей зерна Грузии считает, что цена российской пшеницы самая приемлемая для Грузии на сегодняшний день.

Темы:
Экономика Грузии (1500)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Зугдиди - акция протеста оппозиции у здания окружной избирательной комиссии 11 ноября 2020 года
Оппозиция продолжает пикетировать правительственные здания - фото
Сборные Грузии и Македонии провели тренировку перед матчем - видео
Сборные Грузии и Македонии провели тренировки перед матчем в Тбилиси - видео
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться