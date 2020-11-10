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Купюры достоинством сто долларов и сто лари

Нацбанк провел валютную интервенцию: предложение долларов превысило спрос

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Состояние курса лари (94)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201110/249995053/Natsbank-provel-valyutnuyu-interventsiyu-predlozhenie-dollarov-prevysilo-spros.html

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за семь месяцев Нацбанк провел уже 22 аукциона, на которых продал почти 750 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии провел очередной валютный аукцион, средневзвешенный курс лари к доллару на котором составил 3,03169 GEL/$1.

Регулятор вынес на аукцион 40 миллионов долларов, однако спрос был значительно ниже предложения и удалось продать только 37,2 миллиона долларов.

Купюры грузинской валюты - лари различного номинала
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Чтобы стабилизировать валютный рынок, за семь месяцев Нацбанк провел уже 22 аукциона, на которых продал 746,85 миллиона долларов. Антирекорд лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

На среду, 11 ноября, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари по отношению к доллару США в размере 3,3186 GEL/$1.

Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.

Доллары и евро
© CC0 / Pixabay
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В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно применяет интервенции. В частности, когда колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.

Кроме того, в этом году Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 октября грузинский валютный рынок перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

Темы:
Состояние курса лари (94)


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