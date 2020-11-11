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Сбор урожая мандаринов

В Грузии готовятся к уборке цитрусовых

© CC0 / Pixabay
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (163)
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Sputnik Грузия
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В этом сезоне в Грузии планируется собрать около 40 тысяч тон цитрусовых, половина из которых предназначена для экспорта

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. В Грузии готовятся к сезону сбора урожая цитрусовых - министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили обсудил подготовку к уборке со своим коллегой из Аджарии Георгием Сурманидзе, сообщается на странице ведомства в соцсети.

Потийский морской порт
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По информации ведомства, в этом году в Аджарии ждут урожая цитрусовых высокого качества. По прогнозам, планируется собрать около 40 тысяч тонн оранжевых плодов, половина из которых пойдет на экспорт. С целью организованного проведения сбора урожая будет создан оперативный координационный штаб.

"Мы рассмотрели все стратегические направления, однако основной темой был сбор урожая цитрусовых. Как и в прошлых годах, и в этом году аналогично будет функционировать штаб, который будет решать все организационные вопросы, координировать сдачу, переработку, контроль потоков и учет нестандартного мандарина с помощью электронной программы. Оранжевый ртвели (сбор урожай – ред.) и в этом году пройдет организованно", - заявил Давиташвили.

По словам министра сельского хозяйства Аджарии Георгий Сурманидзе, в этом году урожай цитрусовых не особенно богатый, но более качественный. В регионе ожидают около семи тысяч тонн нестандартного мандарина, который  закупят около 30 перерабатывающих предприятий.

Грузинские мандарины вывозятся в основном в Россию, Азербайджан, Армению и на Украину.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (163)


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