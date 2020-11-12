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Курс лари на четверг – 3,2863 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (859)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201112/250007450/Kurs-lari-na-chetverg--32863-GEL1.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0323 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 ноября в размере 3,2863 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0323 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 12 ноября
Кросс-курс основных валют на 12 ноября
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (859)
Теги:
Лари, Курс доллара, валютный курс


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