Курс лари на четверг – 3,2863 GEL/$1

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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0323 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 ноября в размере 3,2863 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0323 лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 12 ноября