Курс лари на четверг – 3,2863 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0323 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 ноября в размере 3,2863 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0323 лари по отношению к доллару.