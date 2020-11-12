"Ради госбюджета": глава Минфина Грузии призвал оппозицию войти в парламент

Актуальность государственного бюджета на 2021 год сегодня, в условиях пандемии и экономического кризиса, высока как никогда, заявил министр

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Даже если между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта" ни по каким вопросам нет согласия, то ответственная политическая сила должна войти в парламент хотя бы ради государственного бюджета на 2021 год, заявил министр финансов Иване Мачавариани.

Окончательный вариант госбюджета на будущий год должен поступить в парламент в ноябре, и он будет утвержден уже новым составом законодательного органа до конца года. Тем временем, грузинская оппозиция опротестовывает результаты парламентских выборов и отказывается от своих мандатов. Каким будет состав парламента десятого созыва, пока неизвестно.

"Уверен, что ресурс для диалога существует. Даже если ни по какому вопросу нет согласия, думаю, хотя бы ради бюджета ответственная политическая сила все равно должна войти в парламент, потому что бюджет один из самых главных финансовых документов, который парламент рассматривает в течение года, и его актуальность сегодня в условиях пандемии и кризиса высока как никогда", - заявил Мачавариани.

Глава Минфина пояснил, что в любой другой период, если бюджет не принимается, активируется автоматическая модель и тратится двенадцатая часть предыдущего года. По словам Мачавариани, это не хорошо, так как от правильного распределения бюджета на 2021 год зависит многое, в первую очередь, жизнь и существование граждан Грузии, исходя из того, что бюджет рассчитан на помощь гражданам и бизнесу, пострадавшим в результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.

Новый бюджет под новые реалии

Как заявил Мачавариани, доработанный и согласованный с Международным валютным фондом документ поступит в парламент до 30 ноября.

По первоначальному прогнозу правительства Грузии, экономический рост в стране в 2021 году составит 5%. Однако, в связи с обострением пандемического фона в Грузии и во всем мире, власти снизили прогноз до 4,3%.

"Вместе с тем, ежедневно распространяется многообещающая информация о вакцине, что вселяет надежду, что прогноз экономического роста вернется к отметке 5%, хотя бюджет следующего года будет запланирован в пределах 4,3%, потому что мы должны быть максимально осторожными и взвешенными", - отметил глава Минфина.

Как сообщил Мачавариани, показатель бюджетного дефицита вновь останется высоким, так как в 2021 году, как и в 2020, будет важно сохранение фискального стимула, также высокие расходы здравоохранения. Сюда входят расходы на карантин, лечение, тестирование, а также войдут и расходы на вакцинацию.

Почему прогноз роста экономики Грузии снижен

Международный валютный фонд ожидает, что рост экономики Грузии в 2021 году составит 4,3% по мере ослабления последствий пандемии, но со значительными рисками ухудшения перспектив.

"Снижение прогноза роста на 2021 год с 5% связано с неопределенностью, связанной с региональным конфликтом и увеличением числа случаев COVID-19 в Грузии. Прогнозируется, что среднесрочный рост останется неизменным на уровне 5,25%, поддерживаемый расходами на инфраструктуру и устойчивыми структурными реформами, направленными на повышение производительности и ускорение экономического роста за счет частного сектора", - говорится в отчете МВФ.

В документе отмечается, что дисциплина в макроэкономической политике и поддержка доноров позволят поддерживать резервы на адекватном уровне в среднесрочной перспективе.

"Ожидается, что шок для туризма будет продолжительным, и предполагается, что доходы от туризма восстановятся до уровня 2019 года только к 2024 году. Прогнозируется, что дефицит текущего счета к 2025 году составит 5,5% ВВП, который будет финансироваться преимущественно за счет прямых иностранных инвестиций", - считают эксперты Фонда.

По их мнению, официальные органы планируют использовать все доступные инструменты политики для ограничения дальнейшего экономического ущерба в случае возникновения рисков ухудшения ситуации.