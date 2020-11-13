Правительство Грузии расширяет помощь для бизнеса

В программу субсидирования кредитов попадут до 800 малых гостиниц и гостиниц семейного типа, которые не попали в нее на первом этапе

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение расширить программу "Производи в Грузии" и льготы для бизнеса, включив в программу компании по организации праздников, гостиницы семейного типа и производителей многолетних сельскохозяйственных культур, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Пандемия коронавируса и введенные ограничения серьезно сказались на бизнесе, которые несет серьезные убытки.

"Мы провели много встреч с представителями ивент-компаний и изучили стоящие перед ними вызовы. В результате этих встреч, мы инициировали изменения в программу "Производи в Грузии" и для них, как и для малых и семейных гостиниц, будет в течение 12 месяцев осуществлено субсидирование процентов по банковским кредитам", - сказала Турнава журналистам.

По ее словам, государство станет гарантом перед банками для получения либо реструктуризации кредитов и в тоже время покроет этим компаниям проценты по кредиту в течение года.

Кроме того, в программу субсидирования кредитов попадут до 800 малых гостиниц и гостиниц семейного типа, которые не попали в нее на первом этапе.

По ее словам, это просто техническое уточнение программы, которой уже воспользовались до двух тысяч гостиниц.

Турнава отметила, что кредитной схемой могут воспользоваться теперь даже те компании, которые взяли кредит в микрофинансовой организации. Новшество коснется и индивидуальных предпринимателей.

"Это решение особо важно для индивидуальных предпринимателей, микро- и малого бизнеса, которые активно пользуются услугами микрофинансовых организаций", - сказала Турнава.

Также глава Минэкомики Грузии отметила, что те фермеры, которые занимаются многолетними культурами, также смогут воспользоваться гарантией кредитов от государства.

"Речь идет о производстве таких многолетних культурах, как виноград, цитрусы, субтропические фрукты и другие. Таким образом предприниматели смогут воспользоваться обеими программами и обеспечения кредита и субсидирования", - сказала Турнава.

Решение о расширении программы "Производи в Грузии" и субсидировании кредитов правительство приняло в июне. Сначала это коснулось части предприятий и гостиничного бизнеса, позже программа расширилась на другие виды бизнеса.