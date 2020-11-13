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в Грузии появляются деловые дворы

Скоро по всей Грузии будут функционировать "деловые дворы"

photo: National Forestry Agency / FB
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (164)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201113/250026780/Skoro-po-vsey-Gruzii-budut-funktsionirovat-Delovye-dvory.html

До конца года в стране будет создано 26 "Деловых дворов", которые будут производить организованную заготовку древесины

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Работы по обустройству "деловых дворов" завершаются почти во всех регионах Грузии, сообщает министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

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По инициативе ведомства "деловые дворы" уже обустроены в Имерети, Самцхе-Джавахети и Кахети. При финансовой поддержке правительства Германии они будут снабжены аппаратурой видеонаблюдения, что будет способствовать усилению контроля и безопасности на объектах.

Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).

Национальное лесное агентство ранее объявило, что меняет практику заготовки древесины. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства тем самым пытается решить проблему незаконной вырубки лесов и в скором времени организованная заготовка древесины будет происходить только в "деловых дворах".

"Социальные лесозаготовки будут поэтапно упразднены, агентство организовано будет осуществлять заготовку, сортировку и складирование древесины в т. н. "деловых дворах". Это облегчит населению и частному сектору закупку и транспортировку древесины в удобное для них время", - отмечают в лесном агентстве.

Бензопила для валки леса
© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
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Уже завершены работы по обустройству 13 "деловых дворов", а до конца года их станет 26. 

 

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (164)


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