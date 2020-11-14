Внешняя торговля Грузии: экспорт и импорт продолжают падать

Внешнеторговый оборот с начала 2020 года снизился на 15% по сравнению с январем-октябрем прошлого года и составил 9,2 миллиарда долларов

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Торговля в Грузии на фоне пандемии продолжает падать – грузинскую продукцию с января по октябрь 2020 года вывезли на сумму 2,7 миллиарда долларов – на 11,1% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Импорт с начала 2020 года составил более 6,4 миллиарда долларов, что на 16,6% меньше по сравнению с январем-октябрем 2019 года.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-октябрь 2020 года

Внешнеторговый оборот с начала 2020 года снизился на 15% по сравнению с январем-октябрем прошлого года и составил 9,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).

Темпы падения снижаются

Темпы падения начали снижаться в июне - внешнеторговый оборот Грузии упал на 16%, в том числе экспорт – на 13,1%, а импорт – на 17,2%. В то время как в мае текущего года внешнеторговый оборот Грузии упал на 33,2%, в том числе экспорт – на 30,6%, а импорт – на 34,3%.

В тоже время в сентябре экспорт увеличился на 8,6% и составил 332 миллиона долларов, а дефицит улучшился на 98,5 миллиона долларов. Министр экономики Натия Турнава комментируя сентябрьские данные сказала, что экономика Грузии постепенно возвращается к положительному развитию.

По словам главы Минэкономики, особый вклад в рост экспорта принадлежит сельскохозяйственной и текстильной продукции.

Вспышка коронавируса нанесла серьезный удар по всей экономике страны. Убытки несут гостиницы, рестораны, торговые центры, сфера отдыха и развлечений, транспорт. Под угрозой также оказались финансовый сектор, сферы строительства, недвижимости, производства и образования.