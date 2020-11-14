Накопления растут: сколько денег на пенсионных счетах жителей Грузии

На пенсионные накопления уже начислена прибыль в размере 102 миллионов лари, годовая эффективная доходность пенсионных активов составляет 11,1%

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Объем пенсионных накоплений превысил 1,08 миллиарда лари, выплаты получили 560 человек, говорится в сообщении Пенсионного агентства Грузии.

По данным агентства, на пенсионные накопления уже начислена прибыль в размере 102 миллионов лари. Всего же в пенсионную схему включены 1,086 миллиона человек.

Что касается воспользовавшихся накоплениями, то 244 из них достигли пенсионного возраста, 241 получили накопления исходя из статуса лиц с ограниченными возможностями, а один – из-за переезда за границу. Еще 74 человека получили накопления по наследству.

По данным агентства, годовая эффективная доходность пенсионных активов составляет 11,1%.

Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года. Новая пенсионная система является обязательной.

Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (почти 8 тысяч долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 тысяч до 60 тысяч лари (20 тысяч долларов) государство будет перечислять лишь 1%.

До момента возвращения государство будет инвестировать эти деньги в различные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве.

В марте этого года Пенсионное агентство Грузии осуществило первую инвестицию пенсионных накоплений в размере 560 миллионов лари (около 187 миллионов долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.