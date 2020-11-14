11:06 14 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8961
  • 100 RUB4.2581
  • USD3.2951
Поиск
Эпидемия коронавируса. Жители столицы Грузии в масках идут по Вокзальной площади мимо уличных торговцев

Накопления растут: сколько денег на пенсионных счетах жителей Грузии

© Sputnik / STRINGER
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Социальная сфера в Грузии (320)
91 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/07/249957664.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201114/250033608/Nakopleniya-rastut-skolko-deneg-na-pensionnykh-schetakh-zhiteley-Gruzii.html

На пенсионные накопления уже начислена прибыль в размере 102 миллионов лари, годовая эффективная доходность пенсионных активов составляет 11,1%

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Объем пенсионных накоплений превысил 1,08 миллиарда лари, выплаты получили 560 человек, говорится в сообщении Пенсионного агентства Грузии.

По данным агентства, на пенсионные накопления уже начислена прибыль в размере 102 миллионов лари. Всего же в пенсионную схему включены 1,086 миллиона человек.

Натия Турнава
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Утверждена инвестиционная политика Пенсионного агентства Грузии

Что касается воспользовавшихся накоплениями, то 244 из них достигли пенсионного возраста, 241 получили накопления исходя из статуса лиц с ограниченными возможностями, а один – из-за переезда за границу. Еще 74 человека получили накопления по наследству.

По данным агентства, годовая эффективная доходность пенсионных активов составляет 11,1%.

Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года. Новая пенсионная система является обязательной.

Купюры достоинством сто лари
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Пенсионные активы в банках Грузии увеличились

Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (почти 8 тысяч долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 тысяч до 60 тысяч лари (20 тысяч долларов) государство будет перечислять лишь 1%.

До момента возвращения государство будет инвестировать эти деньги в различные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве.

В марте этого года Пенсионное агентство Грузии осуществило первую инвестицию пенсионных накоплений в размере 560 миллионов лари (около 187 миллионов долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.

Темы:
Социальная сфера в Грузии (320)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
Вкус победы и горечь поражения: Македония радуется, Грузия переживает - фото
Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт
Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться