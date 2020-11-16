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Закрытое кафе в центре Тбилиси из-за ограничительных мер из-за коронавируса

В Грузии заработает система автоматического возврата НДС

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1506)
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Sputnik Грузия
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От внедрения новой программы выиграют более 150 тысяч налогоплательщиков, в том числе представители малого бизнеса

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. С 17 ноября 2020 года у налогоплательщиков будет возможность полностью возместить излишки, возникающие при выплате налога на добавленную стоимость, сообщает Служба доходов министерства финансов Грузии.

В ведомстве отметили, запускается новое программное обеспечение, благодаря которому возврат излишне уплаченного НДС будет осуществляться автоматически, без запроса, на указанный налогоплательщиком банковский счет.

Министр финансов Грузии Иване Мачавариани
photo : Ministry of Finance of Georgia / FB
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"В результате этой инициативы в общей сложности выиграют более 150 тысяч налогоплательщиков, и ежегодно в экономику страны будет автоматически возвращаться более одного миллиарда лари, что станет значительным стимулом для бизнеса", - говорится в сообщении Службы доходов.

Увеличение объемов возврата НДС налогоплательщикам является одной из частей антикризисного плана правительства Грузии. Для этих целей в госбюджете на 2020 год было предусмотрено выделение дополнительных 600 миллионов лари к уже запланированным 600 миллионам.

Быстрый, простой и беспрепятственный возврат излишков НДС будет особенно важен для развития малого и среднего бизнеса и сохранения рабочих мест.

Темы:
Экономика Грузии (1506)


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