В Грузии заработает система автоматического возврата НДС

От внедрения новой программы выиграют более 150 тысяч налогоплательщиков, в том числе представители малого бизнеса

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. С 17 ноября 2020 года у налогоплательщиков будет возможность полностью возместить излишки, возникающие при выплате налога на добавленную стоимость, сообщает Служба доходов министерства финансов Грузии.

В ведомстве отметили, запускается новое программное обеспечение, благодаря которому возврат излишне уплаченного НДС будет осуществляться автоматически, без запроса, на указанный налогоплательщиком банковский счет.

"В результате этой инициативы в общей сложности выиграют более 150 тысяч налогоплательщиков, и ежегодно в экономику страны будет автоматически возвращаться более одного миллиарда лари, что станет значительным стимулом для бизнеса", - говорится в сообщении Службы доходов.

Увеличение объемов возврата НДС налогоплательщикам является одной из частей антикризисного плана правительства Грузии. Для этих целей в госбюджете на 2020 год было предусмотрено выделение дополнительных 600 миллионов лари к уже запланированным 600 миллионам.

Быстрый, простой и беспрепятственный возврат излишков НДС будет особенно важен для развития малого и среднего бизнеса и сохранения рабочих мест.