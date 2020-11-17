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Красные яблоки

Экспорт яблок из Грузии продолжает расти

© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (165)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201117/250060087/-Eksport-yablok-iz-Gruzii-prodolzhaet-rasti.html

На грузинские яблоки все еще большой спрос, они экспортируются в Россию, Казахстан, Армению, Сингапур и Гонконг

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. По последним данным из Грузии экспортировано более 4,7 тысячи тонн яблок на сумму 2 миллиона долларов, сообщает пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства страны.

Экспорт яблок в нынешнем году в 11 раз больше, чем в 2019 году, а в денежном выражении на 1,8 миллиона долларов превзошел прошлогодний показатель.

Сбор урожая мандаринов
© CC0 / Pixabay
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Большая часть яблок были отправлены в Россию – 4 550 тонн. Остальная часть экспортирована в Казахстан, Армению, Сингапур и Гонконг.

В этом году в Грузии был богатый урожай на яблоки – более 120 тысяч тонн. Основная его часть приходится на главный "яблоневый сад" страны – регион Шида Картли.

Минсельхоз сообщает, что новые яблоневые сады были разбиты на 1 128 гектарах по всей Грузии в рамках государственной программы "Посади будущее". Государственное софинансирование составило более 9 миллионов лари (около 3 миллионов долларов).

Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается в режиме "одно окно". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.

 

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (165)


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