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Курс лари на вторник – 3,3004 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (863)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0053 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 ноября в размере 3,3004 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0053 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 17 ноября
Кросс-курс основных валют на 17 ноября
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (863)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс


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