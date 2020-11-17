Курс лари на вторник – 3,3004 GEL/$1

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ЦИК Грузии выделил 8,6 миллиона лари на второй тур выборов Второй тур парламентских выборов состоится 21 ноября в 17 округах, но оппозиция уже заявила, что не примет в нем участия 65

О чем пишут грузинские газеты: предложит ли "Мечта" лакомый кусочек оппозиции? Чем завершатся переговоры между правящей партией и оппозицией, потребует ли оппозиция несколько мест в правительстве Грузии и в каком случае грузинское правительство мобилизует полевые госпитали - главные темы в грузинской прессе 411