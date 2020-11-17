В Грузии не ожидается рост тарифов за коммунальные услуги

Ни одна из заявок, поступивших в комиссию не содержит требования о повышении или снижении тарифа, а только технические и экономические показатели компаний за прошлый год

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Ни одна из компаний, действующих в секторе электроэнергетики, не обращалась в Национальную комиссию по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC), в целях повышения тарифов, говорится в сообщении ведомства.

Национальная регулирующая комиссия прокомментировала информацию о том, что электричество в Грузии может подорожать, отметив, что с тарифной заявкой к ведомству пока что никто не обращался.

"Электрораспределительные и водораспределительные компании в начале июля обратились в GNERC для установления плановых тарифов на 2021-2023 годы. На основании этого Комиссия начала публичное административное производство, соответствующая информация была размещена на веб-сайте ведомства, а также распространена различными СМИ", - говорится в сообщении Комиссии.

На основании тарифной методологии, тарифы у водораспределительных компаний, оперирующих в стране, "Теласи", "Энерго про Джорджиа", Georgian Water and Power, "Руставис цкали" и "Мцхетис цкали", установлены по 31 декабря 2020 года включительно.

Комиссия поясняет, что ни одна из заявок не содержит требования о повышении или снижении тарифа, а только технические и экономические показатели компаний за прошлый год.

По информации части экспертов, сохранение тарифов на электроэнергию и воду в Грузии с 2021 года остается под большим вопросом. Тарифы, установленные на три года, будут пересмотрены в конце текущего года и все компании уже подали заявки на повышение тарифов.

Когда устанавливались тарифы, обменный курс национальной валюты был на уровне 2,5 лари за один доллар. Сегодня курс лари составляет 3,3 лари за один доллар.

Несмотря на значительное обесценивание национальной валюты, многие специалисты полагают, что потребительский тариф не изменится.

Что касается тарифа на газ, то и он в ближайшие три года он не изменится.