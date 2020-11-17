"Оранжевый ртвели": грузинские мандарины уже уехали в Армению и Россию

В этом году в Аджарии не ожидается обильный урожай, но он будет более высокого качества, чем прошлогодний

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Сезон сбора урожая мандаринов в Грузии входит в пиковую фазу, сообщает Минсельхоз.

По информации ведомства, в этом году в Аджарии ожидается не очень обильный урожай, но гораздо более высокого качества, чем в предыдущие годы, за счет особых климатических условий этим летом. По прогнозам, планируется собрать около 40 тысяч тонн, половина из которых пойдет на экспорт.

На данный момент уже экспортировано 653 тонны мандаринов на 295 тысяч долларов, говорится в сообщении министерства окружающей среды и сельского хозяйства страны. Это на 138% превышает показатель 2019 года за аналогичный период. Доход от экспорта повысился на 149 тысяч долларов.

Больше всего цитрусовых в текущем году вывезены на экспорт в Армению – 411 тонн, и в Россию – 185 тонн. Кроме того, мандарины экспортированы на Украину, в Молдову и Казахстан.

С целью организованного проведения сбора урожая создан оперативный координационный штаб. В регионе ожидают около семи тысяч тонн нестандартного мандарина, который закупят около 30 перерабатывающих предприятий.

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