Экспорт фундука из Грузии продолжает расти

Объем экспортированного в этом году фундука на 2,9 тысячи тонн превышает показатель прошлого года за аналогичный период

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. С 1 августа по 15 ноября текущего года Грузия экспортировала порядка 10,2 тысячи тонн фундука на сумму 53,8 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.

Объем экспортированного за этот период фундука на 2 853 тонны превышает показатель прошлого года за аналогичный период, т. е. на 39%. Доход от экспорта, соответственно, повысился на 50% и составил 17,9 миллиона долларов.

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Экспорт грузинского фундука осуществляется в основном на рынки европейских стран.

ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука в 2020 году

Страна Экспорт фундука, тонны Германия 2 997 Италия 1 966 Чехия 550 Армения 497 Россия 496 Турция 530 Польша 320 Испания 308 Литва 289 Болгария 279

По прогнозам, в 2020 году планируется собрать 50 тысяч тонн урожая фундука, а прогнозируемая выручка от экспорта - около 100 миллионов долларов.

В процессе переработки фундука участвуют более 30 предприятий.

В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн. Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось на счет активной и целенаправленной работы правительства по уничтожению вредителей.