Экспорт фундука из Грузии продолжает расти

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. С 1 августа по 15 ноября текущего года Грузия экспортировала порядка 10,2 тысячи тонн фундука на сумму 53,8 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.
Объем экспортированного за этот период фундука на 2 853 тонны превышает показатель прошлого года за аналогичный период, т. е. на 39%. Доход от экспорта, соответственно, повысился на 50% и составил 17,9 миллиона долларов.
Экспорт грузинского фундука осуществляется в основном на рынки европейских стран.
ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука в 2020 году
|Страна
|Экспорт фундука, тонны
|Германия
|2 997
|Италия
|1 966
|Чехия
|550
|Армения
|497
|Россия
|496
|Турция
|530
|Польша
|320
|Испания
|308
|Литва
|289
|Болгария
|279
По прогнозам, в 2020 году планируется собрать 50 тысяч тонн урожая фундука, а прогнозируемая выручка от экспорта - около 100 миллионов долларов.
В процессе переработки фундука участвуют более 30 предприятий.
В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн. Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось на счет активной и целенаправленной работы правительства по уничтожению вредителей.