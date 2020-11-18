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Производство фундука в Грузии

Экспорт фундука из Грузии продолжает расти

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (167)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201118/250078587/Eksport-funduka-iz-Gruzii-prodolzhaet-rasti.html

Объем экспортированного в этом году фундука на 2,9 тысячи тонн превышает показатель прошлого года за аналогичный период

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. С 1 августа по 15 ноября текущего года Грузия экспортировала порядка 10,2 тысячи тонн фундука на сумму 53,8 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.

Объем экспортированного за этот период фундука на 2 853 тонны превышает показатель прошлого года за аналогичный период, т. е. на 39%. Доход от экспорта, соответственно, повысился на 50% и составил 17,9 миллиона долларов.

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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
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Экспорт грузинского фундука осуществляется в основном на рынки европейских стран.

ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука в 2020 году

Страна Экспорт фундука, тонны
Германия 2 997
Италия 1 966
Чехия 550
Армения 497
Россия 496
Турция 530
Польша 320
Испания 308
Литва 289
Болгария 279

По прогнозам, в 2020 году планируется собрать 50 тысяч тонн урожая фундука, а прогнозируемая выручка от экспорта - около 100 миллионов долларов.

В процессе переработки фундука участвуют более 30 предприятий.

В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн. Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось на счет активной и целенаправленной работы правительства по уничтожению вредителей.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (167)


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