Денежные переводы vs коронавирус: сколько валюты прислали в Грузию

Общий объем денежных переводов из России в январе-октябре составил 291,4 миллиона долларов – более 19,2% от общего объема перечисленных средств

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. В октябре 2020 года денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем выросли на 18,6% и составили 181,7 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.

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Больше всего валюты поступило из России – в октябре 2020 года объем денежных переводов из РФ составил более 35,2 миллиона долларов – 19,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Но это на 7% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В пятерку стран-лидеров входят также Италия, Греция, США и Израиль.

Статистика денежных переводов в Грузию за октябрь 2020 года

Сколько валюты прислали в Грузию

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем с января по октябрь 2020 года вырос на 7,5%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составили около 1516,4 миллиона долларов.

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Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию – общий объем денежных переводов из РФ в январе-октябре составил 291,4 миллиона долларов – более 19,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из РФ с начала 2020 года денежных переводов поступило на 16,1% меньше, чем за тот период прошлого года.

В пятерку стран-лидеров входят также Италия, Греция, США и Израиль.

Статистика денежных переводов в Грузию за январь-октябрь 2020 года

Тенденция роста

Тенденция роста денежных переводов такова – после годового роста на 17,8% в июне, в июле рост составил – 22,1%, в августе – 25,8%, а в сентябре – 28,7%.

Определенная часть денежных переводов, около 8%, до пандемии поступала в Грузию по небанковским каналам через визитеров. Из-за ограничений на международные путешествия эта часть денежных переводов переместилась в банковские каналы и, в результате, внесла вклад в указанный рост денежных переводов, сказал ранее президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.

Он полагает, что на показатель роста денежных переводов повлиял и тот факт, что после послабления ограничений, введенных на начальном этапе пандемии, в последующие месяцы были отправлены накопленные переводы.

Сколько валюты выслали из Грузии

Из Грузии в октябре 2020 года за границу перевели около 23,9 миллиона долларов, что на 6,3% больше, чем за тот же период 2019 года.

С начала 2020 года из Грузии за границу перевели более 200,3 миллиона долларов, что на 5,4% больше, чем в январе-октябре 2019 года.