В Грузии объявлен грантовый конкурс софинансирования стартапов

Целью программы является разработка в Грузии инновационных продуктов и услуг с международным потенциалом

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Агентство инноваций и технологий в шестой раз объявляет грантовый конкурс софинансирования для выявления стартапов с инновационными и креативными проектами, заявила глава Минэкономики Натия Турнава.

Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства - создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.

"Важно, что на сегодняшний день в рамках пяти раундов программы софинансирования Агентства было профинансировано в общей сложности 96 стартапов. У нас есть очень успешные примеры, когда наши стартапы уже привлекали финансирование из Кремниевой долины от частных инвесторов", - сказала Турнава журналистам.

В течении всех пяти конкурсов было предъявлено 969 заявок на участие. В итоге было профинансировано 96 стартапов, каждый из которых получил грант в размере до 100 тысяч лари. Общая сумма финансирования составила примерно 9,4 миллиона лари.

Условия конкурса

Принимать участие в конкурсе могут компании, срок регистрации которых не превышает два года. Конкурс объявляется два раза в год, и финансируются 40 компаний. Таким образом, на этом конкурсе поддержку получат 20 стартапов.

Бюджет проекта составляет два миллиона лари. Каждый стартапер может потребовать максимум 100 тысяч лари. Еще одно условие - длительность проекта не должно превышать 12 месяцев.

Подать заявку на участие возможно до 28 декабря на этом сайте.

Программа грантов софинансирования Агентства инноваций и технологий осуществляется при поддержке Проекта национальной инновационной экосистемы Всемирного банка (GENIE).

Целью программы - разработка в Грузии инновационных продуктов и услуг с международным потенциалом, их коммерциализация и стимулирование создания инновационных предприятий.

Турнава еще раз отметила те важные налоговые изменения и льготы, которые правительство недавно ввело для IT индустрии. Таким образом, для компаний со статусом "международная компания" налог на прибыль снизили с 15% до 5%.

По словам Турнава, это поможет глобальным IT-компаниям основать больше представительств в Грузии, чтобы сфера развивалась еще больше.