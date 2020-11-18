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Вид на город Тбилиси - район Авлабари и исторический дворец царицы Дареджан

Грузия опередила соседей в индексе процветания Legatum Institute

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201118/250083786/Gruziya-operedila-sosedey-v-indekse-protsvetaniya-Legatum-Institute.html

В "Prosperity Index 2020" Грузия заняла 53 место среди 167 стран мира, переместившись сразу на одиннадцать позиций вверх

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Грузия заняла 53 место в индексе процветания стран "Prosperity Index 2020" в годовом отчете британского аналитического центра Legatum Institute, говорится на сайте организации.

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В отчете представлен индекс процветания 167 стран мира, который включает оценку политической, социальной, экономической и экологической сфер страны, всего девять показателей.

Грузия опередила своих соседей Армению (55 место) и Азербайджан (78 место). Первые три строчки в индексе процветания занимают Дания, Норвегия и Швейцария.

По данным Минфина Грузии, в качестве специального гостя в онлайн-презентации ежегодного отчета Legatum Institute принимала участие чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Соединенном Королевстве Софио Кацарава.

Вид на город Тбилиси. Площадь Европы и парк Рике. Мост Мира
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Сегодня Грузия признана стабильной и безопасной страной, что само по себе является предпосылкой для развития и прогресса. Сегодня Грузия - единственная страна в регионе, которая имеет режим свободной торговли как с ЕС, так и с Китаем. Соглашение о свободной торговле с Великобританией вступит в силу в январе 2021 года, что откроет нам еще больше возможностей для укрепления торговых связей. Мы признаны во всем мире как успешный пример страны, приверженной либеральной экономике и свободной торговле, и это признание выходит за рамки регионального масштаба", - сказала Кацарава.

Согласно отчету, с 2009 года Грузия улучшила свои показатели на 11 позиций.

В отчете Prosperity Index 2020 говорится, что Грузия - один из самых убедительных примеров того, как решать проблемы. За последние два десятилетия уровень крайней бедности в стране снизился почти на три четверти, а продолжительность жизни увеличилась примерно на 6%; реальный доход на душу населения вырос почти в три раза. Эта трансформация является результатом последовательного и осмотрительного управления экономикой страны, которая с 2010 года достигла почти 5% ежегодного роста ВВП, и страна возглавила первую десятку стран по индексу открытой экономики, поскольку прогресс Грузии основан на многих принципах открытой экономики.

Индекс процветания Института Legatum (The Legatum Prosperity Index) - комбинированный показатель британского аналитического центра The Legatum Institute, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их благополучия и процветания.



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